Масштабний мітинг у Києві, в урядовому кварталі. Тисячі протестувальників вимагали від влади та правоохоронців припинити переслідування працівників одного з найбільших агрохолдингів України. Бо через постійні допити та обшуки, компанія втрачає мільйони гривень прибутку, а працівники масово звільняються з роботи. Подробиці - далі.

Львів, Черкаси, Суми, Полтава, Харків, Вінниця - понад п'ять тисяч представників від усіх регіонів України сьогодні зібралися під стінами Кабміну.

Співробітники "Укрлендфармінгу" вимагають від влади втрутитися у судовий процес, пов'язаний із агрохолдингом.

Приїхали ми із Сумської області відстоювати свої законні права на працю.

Впливає на виробничий процес це все, тому що люди переживають - робим, не робим, як ми маємо стати на ноги.

Раніше ми розповідали, як торік, у листопаді щодо "Укрлендфармінгу" відкрили провадження, а точніше щодо власника компанії - Олега Бахматюка. Бізнесмена звинувачували в нецільовому використанні грошей, які виділив підприємству Нацбанк. Але суд став на бік Бахматюка. 5 червня цього року заборонив поновлювати кримінальне провадження.

Галина Ковток, операційний директор компанії "Укрлендфармінг":

9 місяців ми вже не можемо нормально працювати, за цей час близько двох тисяч колег наших вже втратили роботу, це потрібно для того, щоб зберегти весь наш інший колектив, на жаль, вони будуть змушені шукати собі кращої долі десь в іншій країні. Нам це дуже прикро, адже за останні три роки, як я вже казала, ми заплатили більше 7.7 млрд грн податків до різних бюджетів. Ми сьогодні знову принесли підписи майже 27 000 наших колег і принесли звернення до прем'єр-міністра.

Артур Вінгловський, юрист:

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення, яким зобов'язав САП закрити кримінальну справу Офіс Генерального прокурора, наскільки нам відомо, вжив певних заходів щодо цього, але ми не отримали підтвердження щодо цього від САП про закриття цієї незаконної кримінальної справи. Натомість САП за ініціативи НАБУ звернулася до ВАКСу, який не вповноважений переглядати це.

Тож п'ятитисячна колонна вирушила центром столиці до Вищого антикорупційного суду.

Там мітинг тривав більше двох годин. Та поки відповіді - коли працівники "Укрлендфармінгу" зможуть вільно працювати - так і не отримали.