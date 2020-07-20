Египет совершит военную интервенцию в Ливию [ Редактировать ]
Парламент Египта одобрил военную интервенцию на территорию Ливии.
Об этом сообщает AP.
По информации, такой резкий шаг пагубно повлияет на отношения Египта с Турцией, которая поддерживают ливийское правительство.
Известно, что боевые действия в Ливии начались после свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В настоящее время страна разделена между правительством на востоке, союзником которого является военный командир Халифа Хафтар, и правительством, поддерживаемым США, в Триполи на западе.
Ранее мы писали, что в Ливии прекратились боевые действия. Такое решение приняли из-за международных призывов к гуманитарному перемирию, чтобы власти могли сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.
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