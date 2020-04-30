В Ливии из-за Рамадана приостановили боевые действия [ Редактировать ]
Силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает Reuters.
Представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что все военные операции в Ливии прекращены в ответ на международные призывы к гуманитарному перемирию, чтобы власти могли сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.
Никаких комментариев от базирующейся в Триполи администрации, известной как Правительство национального согласия, не последовало.
Ранее Халифа Хафтар объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году соглашения о политическом урегулировании. По его словам, в соответствии с пожеланиями народа ливийская армия возьмет на себя роль по управлению страной.
И Ливийская национальная армия, и Правительство национального согласия уже дважды заявляли в этом году, что прекращают боевые действия, но в прошлом месяце произошла резкая эскалация.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем и "восточное правительство" во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.
Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Хафтара поддерживает ОАЭ, Россия и Египет. На стороне законного правительства страны выступает Турция.
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