Власти Египта объявил комендантский сроком на две недели для снижения распространения коронавируса. Со среды на улицах будет запрещено появляться с 19:00 вечера до 6:00 утра. Нарушители будут наказаны в соответствии с чрезвычайными законами страны, заявил премьер-министр Мостафа Мэдбули, передает Reuters.

Он также объявил, что закрытие школ и университетов, которые 14 марта ушли на двухнедельный карантин, продлится еще на две недели. До середины апреля карантин будет продлен и для большей части государственных служащих, которые были отправлены по домам.

С 19 марта всем кафе, торговым центрам, спортивным залам и ночным клубам в стране запрещено работать с 19:00 до 6:00. Кроме того, власти Египта приказали закрыть все мечети и церкви, остановлены и коммерческие авиарейсы в страну.

Правительство выделило министерству здравоохранения 63,7 миллиона долларов на закупку всех необходимых лекарств, дезинфицирующих жидкостей и средств индивидуальной защиты.

На данный момент в Египте подтверждено 366 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 смертей.