Машину-молнию выставили на продажу в США [ Редактировать ]
В США с молотка уйдет самый быстрый автомобиль в мире.
Об этом сообщает пресс-служба торгового дома.
Самый быстрый автомобиль на планете продают с аукциона Bring a Trailer в США. Начальная цена одноместного стримлайнера, установившего несколько мировых рекордов скорости, 19 тысяч долларов, сообщается на сайте торгового дома.
Известно, что свой главный рекорд "ракетомобиль" показал в 2010 году. На соляном озере Бонневиль в США он развил скорость до 658 километров в час. Этот рекорд держится до сих пор.
Читайте также, с молотка уйдет самый странный автомобиль в мире. У него два "носа" и два мотора.
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