В США с молотка уйдет самый быстрый автомобиль в мире.

Об этом сообщает пресс-служба торгового дома.

Самый быстрый автомобиль на планете продают с аукциона Bring a Trailer в США. Начальная цена одноместного стримлайнера, установившего несколько мировых рекордов скорости, 19 тысяч долларов, сообщается на сайте торгового дома.

Известно, что свой главный рекорд "ракетомобиль" показал в 2010 году. На соляном озере Бонневиль в США он развил скорость до 658 километров в час. Этот рекорд держится до сих пор.

Читайте также, с молотка уйдет самый странный автомобиль в мире. У него два "носа" и два мотора.