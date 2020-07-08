В Украине продают пикап Chevrolet Silverado. На этой машине ездил президент Василий Голобородько, которого играл Владимир Зеленский, в сериале "Слуга народа". Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авто 2005 года выпуска и за него просят 10 990 долларов.

На вид пикап выглядит очень прилично, и может похвастаться кожаным салоном, и новой резиной. Но вот пробег у него очень внушительный - 320 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что во Франции группа разъяренных пассажиров, которых водитель отказался впускать в автобус без средств индивидуальной защиты, забила его до смерти.