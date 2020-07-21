Захват автобуса в Луцке: террорист звонит родственникам заложников (запись) [ Редактировать ]
Фото: Максим Плохой
От террориста Максима Плохого, который захватил автобус с 20 пассажирами, появилась новая информация.
Так, злоумышленник звонит родственникам заложников и требует распространять его требования среди журналистов.
Появилась также запись разговора террориста с сыном одной из заложниц.
Читайте последние новости с места событий в Луцке. Также в нашем материале мы сообщали что известно о террористе.
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