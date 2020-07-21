От террориста Максима Плохого, который захватил автобус с 20 пассажирами, появилась новая информация.

Так, злоумышленник звонит родственникам заложников и требует распространять его требования среди журналистов.

Появилась также запись разговора террориста с сыном одной из заложниц.

Читайте последние новости с места событий в Луцке. Также в нашем материале мы сообщали что известно о террористе.