Террорист из Луцка угрожает взорвать бомбу дистанционно [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в Луцке террорист захватил автобус с людьми. При мужчине есть оружие. Позже в СМИ появилась информация о том, что террорист угрожает взорвать дистанционно бомбу, заложенную в другом месте. На контакт с полицией не идет, порой слышны выстрелы.
Говорят, что изначально к автобусу пришла родственница террориста. Позже она исчезла.
Тем временем, пишут, что одна из заложниц успела утром позвонить подруге и попросила ее позвонить на любой канал, чтобы сообщить, что они в заложниках. Разговор был около 33 секунд, девушка плакала, потом связь прервалась.
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