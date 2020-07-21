Во вторник, 21 июля, в Луцке террорист захватил автобус с людьми. При мужчине есть оружие. Позже в СМИ появилась информация о том, что террорист угрожает взорвать дистанционно бомбу, заложенную в другом месте. На контакт с полицией не идет, порой слышны выстрелы.



Говорят, что изначально к автобусу пришла родственница террориста. Позже она исчезла.



Тем временем, пишут, что одна из заложниц успела утром позвонить подруге и попросила ее позвонить на любой канал, чтобы сообщить, что они в заложниках. Разговор был около 33 секунд, девушка плакала, потом связь прервалась.

Читайте последние новости с места событий в Луцке.