Террорист, захвативший автобус с заложниками в Луцке, позвонил в полицию в 9:25 и представился именем Максим Плохой. Об этом сообщил в соцсети заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В сети за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Книга издавалась тиражом в 400 экземпляров, на данный момент в продаже ее нет, но она все еще находится в свободном доступе на литературных сайтах. Вот типичный отрывок из этой книги:

Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале...

В своей книге "Максим Плохой" пишет о том, что:

Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине.

После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.

Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, попавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть – это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние. Первые два года в исправительной колонии города Дрогобыч были страшными. За отказ от уборки помещения барака я регулярно попадал в 17 штрафной изолятор, где менты избивали до полусмерти. Прекратить это можно было двумя способами: взять веник в руки или дать взятку администрации, чтобы меня не трогали. Первое было унизительно, а потому неприемлемо, ну а денег у меня не было.

"Подробности" нашли Telegram-канал вероятного террориста. Он был создан 20 июля этого года. "Максим Плохой" опубликовал свое фото с оружием.

Судя по публикациям, мужчина увлекается философией и религией, в его ленте множество "цитаты великих людей". Чаще всего встречается цитаты автора концепции философии свободы Николая Бердяева. О самом злоумышленнике нет практически никакой информации, кроме двух фотографий.

По данным "Главреда", настоящее имя террориста - Максим Степанович Кривош. Прописан он в Дубно.

В полиции сообщили, что мужчина имеет две судимости, психические расстройства и недавно был на учете у психиатра.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский сделал заявление о захвате автобуса, а глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк на переговоры с террористом.