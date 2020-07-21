В Луцке прогремели взрывы - СМИ [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов. Также стреляли в офис, где находится Арсен Аваков. Об этом сообщают журналисты.
Также сообщается, что в автобусе есть мальчик 15 лет с мамой и одна беременная женщина.
Отметим, террорист отказывается передавать воду заложникам.
Сейчас на территории, где стоит автобус с заложниками, ходят люди в амуниции. Возможно, готовятся к штурму.
Полиция ищет подельников террориста. Также ищут взрывчатку в районе прокуратуры Луцка, где ранее часто прогуливался террорист.
Смотрите также, что известно о семье луцкого захватчика.
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