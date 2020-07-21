Во вторник, 21 июля, в Луцке стреляли в здание полиции, в котором глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с захватчиком автобуса. Об этом сообщается на сайте "Волынь".

В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно.

Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.

Фото: volyn.com.ua

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.

Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожает его взорвать.



Известно, что полиция ведет переговоры с захватчиком автобуса в Луцке по телефону.

Также появилось видео с места происшествия, где слышны выстрелы. Скорее всего, стреляет сам захватчик автобуса. Информации о пострадавших пока нет.

Также в соцсети "ВКонтакте" была обнаружена публикация из аккаунта захватчика автобуса, где он выдвинул свои требования.

Террорист хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Глава МВД Арсен Аваков вылетел на переговоры с террористом. В то же время в центр Луцка стягивают силовиков и бронетехнику.

Террорист из Луцка угрожает взорвать бомбу дистанционно. На контакт с полицией не идет, порой слышны выстрелы.

Стало известно, что в автобусе есть беременные и дети. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.