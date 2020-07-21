Захват автобуса в Луцке: по офису полиции стреляли [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в Луцке стреляли в здание полиции, в котором глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с захватчиком автобуса. Об этом сообщается на сайте "Волынь".
В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно.
Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.
Фото: volyn.com.ua
Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.
В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.
Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожает его взорвать.
Известно, что полиция ведет переговоры с захватчиком автобуса в Луцке по телефону.
Также появилось видео с места происшествия, где слышны выстрелы. Скорее всего, стреляет сам захватчик автобуса. Информации о пострадавших пока нет.
Также в соцсети "ВКонтакте" была обнаружена публикация из аккаунта захватчика автобуса, где он выдвинул свои требования.
Террорист хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
Глава МВД Арсен Аваков вылетел на переговоры с террористом. В то же время в центр Луцка стягивают силовиков и бронетехнику.
Террорист из Луцка угрожает взорвать бомбу дистанционно. На контакт с полицией не идет, порой слышны выстрелы.
Стало известно, что в автобусе есть беременные и дети. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.
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