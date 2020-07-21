Серьги для наушников: Louis Vuitton презентовал эксклюзивную новинку [ Редактировать ]
Люксовый модный дом Louis Vuitton представил эксклюзивные серьги для беспроводных наушников.
Теперь каждый, кто следит за модными тенденциями, сможет добавить "изюминку" даже в самый базовый образ, пишет womanel.com.
Украшение легко надевается на корпус гаджета и снимается также без сложностей. Изделие выполнено в золотом оформлении в форме массивных длинных сережек.
Кроме того, для декорирования аксессуара дизайнер использует фирменный логотип и символику Louis Vuitton.
Отмечается, что серьги поступят в продажу уже в конце июля этого года. Стоимость украшения составит 350 долларов.
Ранее мы писали о том, что наушники Apple взорвались в ухе у человека.
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