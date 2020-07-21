Во вторник, 21 июля, в Луцке террорист, который представился Максимом Плохим, захватил автобус с пассажирами.

Так, мужчина выдвинул свои требования, в которых обозначил, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе". Президент должен был в свою очередь записать видео с текстом "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

У многих украинцев возник вопрос: о чем же это кино? Отметим, что "Земляне" - американский документальный фильм о жестоком обращении человека с животными, а также о вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах. Фильм очень тяжелый для просмотра людям со слабыми нервами, он также запрещен в Европе для официального показа.



Почти все сцены жестокого общения с животными были сняты скрытой камерой, а авторов фильма в Европе объявили террористами и угрожали тюремным заключением.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.

СБУ признала захват заложников в Луцке террактом. Террорист - мужчина по имени Максим Кривош, который называет себя Максим Плохой.

Террорист хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".