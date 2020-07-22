В перестрелке во время похорон в Чикаго пострадали 14 человек [ Редактировать ]
14 человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщил представитель местной полиции Эрик Картер, по траурной процессии открыли огонь из автомобиля. Несколько человек открыли ответный огонь. Сообщается, что все участники похорон были одеты в белое.
На месте происшествия было найдено около 60 гильз. Как сообщает NBC Chicago, несколько человек находятся в серьезном или критическом состоянии.
Мотивы нападения не сообщаются. Как минимум один подозреваемый задержан. Отмечается, что в июле в Чикаго резко возросло количество насильственных преступлений: были убиты 17 человек, в том числе двое детей, 87 человек ранены.
Ранее сообщалось, что в США впервые за 17 лет казнили осужденного за федеральные преступления.
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