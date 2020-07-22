В китайском городе Сиань провинции Шэньси, две пенсионерки четыре дня провели в застрявшем лифте без воды и еды. Об этом сообщает Daily Mail.

Неприятная ситуация произошла с 82-летней местной жительницей и ее 64-летней дочерью. Пенсионерки решили воспользоваться лифтом в четырехэтажном доме, но кабина застряла между этажами.

У китаянок не было телефонов, а все их родственники находились в отъезде. "Пленницы" смогли достать проволоку из разбитой лампы в лифте и с ее помощью приоткрыть створки лифта.

Китаянки по очереди дышали свежим воздухом сквозь образовавшуюся щель. Чтобы не умереть от обезвоживания им пришлось пить собственную мочу.

Только спустя 96 часов женщины смогли открыть створки кабины настолько, что дочь выбралась из лифта и позвала на помощь. Пенсионерки провели в больнице несколько дней. По словам врачей, женщины чудом остались невредимы и полностью восстановились.

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