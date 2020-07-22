Заложники, которых держали в автобусе в Луцке, рассказали, как все происходило на самом деле. Об этом сообщает "Первый канала социальных новостей".

Так, люди утверждают, что преступник к ним относился хорошо, хоть и не выпускал на улицу в туалет.

Кроме того, террорист поздравлял удерживаемых с днем антисистемы и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса.

"Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - поделилась другая заложница Руслана.

Напомним, ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. В это время Антон Геращенко рассказал о том, есть ли у террориста новые требования.

После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.

А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Мы также писали о том, что известно об этом фильме.

После того, как президент выполнил условия, из автобуса начали выходить заложники. Сам же захватчик был сразу задержан..

Сразу после этого Владимир Зеленский обратился к украинцам, а видео, записанное для террориста, удалил.

Позже Арсен Аваков сказал, что террорист сдался сам.