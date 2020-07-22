"Ходили в туалет на ведро": заложники раскрыли детали случившегося [ Редактировать ]
Заложники, которых держали в автобусе в Луцке, рассказали, как все происходило на самом деле. Об этом сообщает "Первый канала социальных новостей".
Так, люди утверждают, что преступник к ним относился хорошо, хоть и не выпускал на улицу в туалет.
Кроме того, террорист поздравлял удерживаемых с днем антисистемы и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.
"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса.
"Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - поделилась другая заложница Руслана.
Напомним, ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. В это время Антон Геращенко рассказал о том, есть ли у террориста новые требования.
После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.
А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Мы также писали о том, что известно об этом фильме.
После того, как президент выполнил условия, из автобуса начали выходить заложники. Сам же захватчик был сразу задержан..
Сразу после этого Владимир Зеленский обратился к украинцам, а видео, записанное для террориста, удалил.
Позже Арсен Аваков сказал, что террорист сдался сам.
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