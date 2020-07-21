Захват заложников: Геращенко сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, заместитель главы Внутренних дел Украины Антон Геращенко вышел на связь в прямом эфире одного из телеканалов.
На вопрос отпустили ли заложников после разговора президента Украины Владимира Зеленского с террористом, Геращенко ответил:
Я предполагаю, что факт разговора президент может подтвердить только президент.
"По его словам, из автобуса вышли ребенок-подросток, пожилая женщина и молодая женщина. Сейчас они на свободе, с ними работают медики. Предположительно, раненый находится в автобусе. Ему была оказана помощь людьми, которые находятся в заложниках, скорей всего перевязали рану. Переговорщиком является Евгений Коваль, он знает, что ему делать", - сказал заместитель главы Внутренних дел Украины.
Также Геращенко ответил на вопрос о новых требованиях:
Мне о новых его требованиях неизвестно. Сейчас в автобусе находятся около 10 человек, точной цифры неизвестно.
Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.
Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.
Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".
Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.
Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.
Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста
По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.
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