Российский певец Александр Буйнов рассказал о своей госпитализации и признался, что ему понадобилось срочное хирургическое вмешательство. О своем здоровье 70-летний артист рассказал на своей странице в Instagram.

Давненько я не выходил в "эфир". А был заявлен на "Славянский базар"! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ! И еще - после операции стал добрее, потому что... полстраны живет без этого.

Свой диагноз и причину хирургического вмешательства певец называть не стал. Буйнов опубликовал селфи, судя по шрамам, операция была лапароскопическая. Возможно, ему удалили желчный пузырь.

Напомним, в 2011 году Буйнову диагностировали рак предстательной железы. Певец смог победить болезнь и вернуться к нормальной жизни и работе.

Ранее стало известно, что российского певца Юрия Антонова экстренно госпитализировали.