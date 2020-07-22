Александр Буйнов перенес срочную операцию (фото) [ Редактировать ]
Российский певец Александр Буйнов рассказал о своей госпитализации и признался, что ему понадобилось срочное хирургическое вмешательство. О своем здоровье 70-летний артист рассказал на своей странице в Instagram.
Давненько я не выходил в "эфир". А был заявлен на "Славянский базар"! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ! И еще - после операции стал добрее, потому что... полстраны живет без этого.
Свой диагноз и причину хирургического вмешательства певец называть не стал. Буйнов опубликовал селфи, судя по шрамам, операция была лапароскопическая. Возможно, ему удалили желчный пузырь.
Напомним, в 2011 году Буйнову диагностировали рак предстательной железы. Певец смог победить болезнь и вернуться к нормальной жизни и работе.
Ранее стало известно, что российского певца Юрия Антонова экстренно госпитализировали.
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