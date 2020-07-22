Вищий Антикорупційний суд порушує міжнародні правозахисні норми та права людини. НАБУ та САП швидко знайшли підхід до частини суддів, і ці судді почали відверто підігрувати НАБУ.

Сьогодні про це говорять не тільки журналісти та правозахисники, а й Європейський суд по правах людини, говориться в статті, опублікованій на сайті glavcom.

Деякі судді ВАКС працюють з порушенням закону. Їхні майбутні рішення будуть поставлені під сумнів і можуть бути скасовані у Верховному Суді чи Європейському суді з прав людини. А головне - через такі дії частини суддів ВАКС будуть підірвані рештки довіри до судової системи.

Декілька тижнів тому Європейський суд із прав людини не дозволив НАБУ та САП притягнути колишнього народного депутата Георгія Логвинського до кримінальної відповідальності, посилаючись на політичну вмотивованість та заангажованість ВАКС у прийнятті рішення про дозвіл на проведення слідчих дій. У Європейському суді вважають, що у НАБУ діяли з порушенням принципів неупередженого розслідування та міжнародного права.

Схожу ситуацію описують правозахисники і в "справі Бахматюка". Мова йде про рішення, яке прийняла суддівська колегія ВАКС, і яке повністю протирічило попереднім рішенням цього ж суду за аналогічних обставин. Що дивно, всі подання від НАБУ у ВАКС по справі Писарука і Бахматюка потрапляють до однієї і тієї ж трійки суддів, незважаючи на те, що в Україні діє автоматичний розподіл судових справ між суддями.

Та деякі судді, незважаючи на рішення європейських колег, продовжують порушувати законодавство. Так, головуюча суддя Леся Федорак та колегія у складі Ігоря Строгого та Віктора Маслова фактично позбавили фігурантів "справи Мартиненка" права на захист, погрожуючи адвокатам під час слухання справи та усіляко підтримуючи сторону обвинувачення.

"Директор НАБУ Ситник тисне на цих суддів, аби вони ухвалили не правове, а політичне рішення. Але будь-яке незаконне рішення буде скасоване у вищих інстанціях і стане плямою на мантіях Лесі Федорак та двох її колег", - заявили адвокати про цей скандал.

Рівень довіри до ВАКСу, який був досить високим ще рік тому, може так само швидко впасти до нуля, як тільки європейські партнери, і, в першу чергу ЄСПЛ, займуть однозначно жорстку позицію з приводу маніпуляцій, що влаштовують українські "антикорупціонери".

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України було створено майже рік тому за бюджетні гроші як суд, який розглядатиме виключно "корупційні справи". Та за весь час роботи, а саме з 5 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року Вищий антикорупційний суд ухвалив вироки щодо трьох адвокатів, двох суддів, двох екснардепів, керівника державного підприємства та депутата місцевої ради. Днямицю інформацію у контексті досягнень повідомив сам ВАКС.