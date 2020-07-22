Світ відреагував на захоплення заручників в Україні [ Редактировать ]
Захоплення заручників в Україні стало і світовою топ-новиною. Про події у Луцьку писали американська "Нью-Йорк Таймс", британська "Телеграф", катарська "Аль-Джазіра", німецька "Дойче Велле" та багато інших провідних видань різних країн.
Відреагував навіть Ілон Маск. У "Твіттері" під новиною залишив лаконічний коментар: "Просто ще один день у 2020-му році".
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