Три місяці за гратами для Славомира Новака. Варшавський суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику "Укравтодора". Його підозрюють у корупції та відмиванні грошей. Розслідування ведуть і в Польщі, і в Україні. Бо екс-чиновник має подвійне громадянство. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Сам Новак своє затримання вважає "політичним переслідуванням".