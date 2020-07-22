Варшавський суд обрав запобіжний захід екс-очільнику "Укравтодора" [ Редактировать ]
Три місяці за гратами для Славомира Новака. Варшавський суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику "Укравтодора". Його підозрюють у корупції та відмиванні грошей. Розслідування ведуть і в Польщі, і в Україні. Бо екс-чиновник має подвійне громадянство. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
Сам Новак своє затримання вважає "політичним переслідуванням".
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