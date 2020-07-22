В Одесі сьогодні було гаряче не лише на пляжах, а й на сесії міськради. Мерія і зокрема Геннадій Труханов запропонували депутатам узяти черговий кредит. Що із того вийшло?- дивіться далі.

Новий кредит у п'ятсот мільйонів гривень. І це вже четвертий. За останні кілька років Одеса вже напозичала у банків понад три мільярди гривень та зараз має проблеми з виплатами. Втім, мерія знову влазить у борги. Мовляв, втратили гроші через пандемію, тож потрібно знову позичати: на дорожнє господарство та будівництво.

Світлана Бедрега, заступниця Одеського міського голови:

Крім того, існує необхідність спрямування коштів на заміну та модернізацію ліфтів, на капітальний ремонт зовнішнього освітлення, внутрішніх квартальних проїздів, проведення ремонтних робіт будівель.

Міністерство фінансів ще не погодило нову позику, тим не менше, питання винесли на сесію. Депутати з "Опозиційної платформи - За життя" обурені.

Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

По большому счету, зная, как это все проходит, как проходят эти ремонтные работы - мэрия хочет решить два вопроса. Первый вопрос - украсть денег, второй вопрос - это, конечно же, подготовиться к избирательной кампании. Почему - потому что очередные какие-то скамеечки, тротуарная плиточка, как мы знаем, это по большому счету, такая предвыборная кампания.

Питання викликало запеклі дискусії. народні депутаті - Микола Скорик та Тетяна Плачкова намагалися вмовити не брати новий кредит. Або хоча б ставку знизити.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

И опять же, если и брать кредиты, то брать их на то, что дает реальне доходы в городской бюджет, как, например в Одессе совершено не решена проблема мусороперерабатывающего завода, который бы мог стать при нормально тарифе прибыльной частью городского бюджета с одной стороны и решить проблему утилизации бытовых отходов с другой, эти шаги совершенно не делаються. Поэтому сегодняшнее мероприятие, я считаю, циничным предвыборным ходом городской власти и честно говоря, ничего кроме возмущения и удивления этот шаг не вызывает.

Мер Геннадій Труханов лише звинуватив опонентів у політичному піарі. І депутати ухвалили проект рішення.

Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

У власти однозначно временщики, и у меня однозначно сложилось впечатление достаточно давно о том, что им абсолютно плевать на город и плевать на то, что будет с Одессой после них. А я так понимаю, они уже знают и ощущают, что им осталось недолго.

Проголосували депутати на сесії й за низку інших скандальних питань: знову продавали за копійки комунальну власність, і знову виділяли земельні ділянки за сумнівними схемами.