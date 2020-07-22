COVID-19 шокує різноманітністю симптомів [ Редактировать ]
Думаєте, що вже знаєте про коронавірус усе? Помиляєтесь. Лікарі з'ясували, що COVID-19 може мати несподівані симптоми, які дотепер із ним не пов'язували. Науковці проаналізували симптоматику майже двох тисяч пацієнтів і дійшли висновку, що типів перебігу хвороби існує аж шість.
Які Ви знаєте симптоми коронавірусу?
Йшов 6-ий місяць життя із коронавірусом.
Дай сосредоточиться, по новостям меня еще не показывали.
Про нього говорять всюди. У транспорті, вдома, на роботі і з телевізора.
Хочеться спокою!
Здається, що ми знаємо про нього все.
-Ви знаєте якісь симптоми коронавірусу? -Температура большая, кашель.
Але виявилося, що цей вірус не такий простий.
Наталія Бондаренко, лікар-терапевт:
Если раньше акцент был на высокую температуру, гриппоподобное заболевание и кашель, то сейчас мы понимаем, что температуры может и не быть, а это все равно будет COVID-19, может не быть совершенно кашля.
Натомість може бути цілковита втрати нюху. Або ломота у тілі та слабкість. І пневмонія без задухи. Або взагалі не бути жодних симптомів.
Вадим Жежера, лікар-терапевт:
Вони посміхаються, жартують, у них ніяких симптомів нема, але ПЛР на COVID-19 позитивний. Це вірус, який мутував і продовжує мутувати, мутація в нього проходить, будемо казати "з кожним кілометром".
І тепер уже ніхто не стверджує про віковий ценз.
Вадим Жежера, лікар-терапевт:
Говорили довго, що діти не хворіють, але вони теж хворіють 2.56 так само казали, що вражає людей похилого віку, і майже вилікуватися неможливо, але на сьогоднішній день, і в моїй практиці є, що пацієнти після 80 років переносять це захворювання набагато легше, ніж пацієнти спортивної статури.
Тож який він насправді, цей вірус-прибулець?
Дослідники Королівського коледжу у Лондоні проаналізували дані півтори тисячі пацієнтів у Штатах та Великій Британії. І в результаті виявили аж 6 типів симптоматики.
- Першу форму ковіду - назвали "грипоподібною, без лихоманки". Пацієнти скаржаться на кашель, головний біль і втрату нюху.
- Друга - також "грипоподібна". І до попередніх симптомів - додаються лихоманка, хрипота та втрата апетиту.
- Третя форма - "шлунково-кишкова": без кашлю, але з болем у горлі та діареєю.
Усі інші - форми вважаються тяжкими.
- Четвертій притаманні - окрім кашлю, лихоманки та хрипоти, жахлива слабкість.
- При п'ятій - додається "сплутаність свідомості".
- А шосту називають "черевневою і дихальною".
Усі ці дослідження тепер мають дещо змінити підхід до діагностики та лікування хворих
Наталія Бондаренко, лікар-терапевт:
Когда мы видим определенные заболевания пациента, мы будем подозревать, что данный тип коронавируса может быть и, соответственно, прогнозировать тяжесть лечения, то есть кто-то раньше нуждается в госпитализации, кто-то нуждается в более пристальном наблюдении.
Якщо, при перших типах перебігу хвороби госпіталізації та додаткового кисню потребували до 10 відсотків пацієнтів, то шоста форма - це лікарняний режим.
по теме
Уряд продовжив карантинні обмеження в Україні
Уряд продовжив обмеження в Україні. І тепер ділитиме області за кольорами рівня небезпеки. Вивчатиме не лише статистику нових випадків зараження, а й ділитиме її на кількість населення в регіоні
У працівників "швидкої" Бердянська підтвердили коронавірус
Коронавірус підтвердили у працівників швидкої допомоги курортного Бердянська на Запоріжжі. Захворіли одразу десять медпрацівників
СOVID-19 у світі: оновлена статистика зараження
Загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 14 мільйонів. З них понад 8 мільйонів одужали. Померли близько 600 тисяч
Статистика поширення COVID-19 в Україні не зменшується
Станом на ранок - 809 нових випадків зараження. Минулої доби від ускладнень померло 11 пацієнтів
COVID-19 у світі: у Токіо зафіксували спалах інфекції
За добу кількість нових інфікованих у світі сягнула 234 тисяч. Як і раніше, найбільше нових хворих у США - понад 71 тисяча