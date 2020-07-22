Думаєте, що вже знаєте про коронавірус усе? Помиляєтесь. Лікарі з'ясували, що COVID-19 може мати несподівані симптоми, які дотепер із ним не пов'язували. Науковці проаналізували симптоматику майже двох тисяч пацієнтів і дійшли висновку, що типів перебігу хвороби існує аж шість.

Які Ви знаєте симптоми коронавірусу?

Йшов 6-ий місяць життя із коронавірусом.

Дай сосредоточиться, по новостям меня еще не показывали.

Про нього говорять всюди. У транспорті, вдома, на роботі і з телевізора.

Хочеться спокою!

Здається, що ми знаємо про нього все.

-Ви знаєте якісь симптоми коронавірусу? -Температура большая, кашель.

Але виявилося, що цей вірус не такий простий.

Наталія Бондаренко, лікар-терапевт:

Если раньше акцент был на высокую температуру, гриппоподобное заболевание и кашель, то сейчас мы понимаем, что температуры может и не быть, а это все равно будет COVID-19, может не быть совершенно кашля.

Натомість може бути цілковита втрати нюху. Або ломота у тілі та слабкість. І пневмонія без задухи. Або взагалі не бути жодних симптомів.

Вадим Жежера, лікар-терапевт:

Вони посміхаються, жартують, у них ніяких симптомів нема, але ПЛР на COVID-19 позитивний. Це вірус, який мутував і продовжує мутувати, мутація в нього проходить, будемо казати "з кожним кілометром".

І тепер уже ніхто не стверджує про віковий ценз.

Вадим Жежера, лікар-терапевт:

Говорили довго, що діти не хворіють, але вони теж хворіють 2.56 так само казали, що вражає людей похилого віку, і майже вилікуватися неможливо, але на сьогоднішній день, і в моїй практиці є, що пацієнти після 80 років переносять це захворювання набагато легше, ніж пацієнти спортивної статури.

Тож який він насправді, цей вірус-прибулець?

Дослідники Королівського коледжу у Лондоні проаналізували дані півтори тисячі пацієнтів у Штатах та Великій Британії. І в результаті виявили аж 6 типів симптоматики.

Першу форму ковіду - назвали "грипоподібною, без лихоманки". Пацієнти скаржаться на кашель, головний біль і втрату нюху.

Друга - також "грипоподібна". І до попередніх симптомів - додаються лихоманка, хрипота та втрата апетиту.

Третя форма - "шлунково-кишкова": без кашлю, але з болем у горлі та діареєю.

Усі інші - форми вважаються тяжкими.

Четвертій притаманні - окрім кашлю, лихоманки та хрипоти, жахлива слабкість.

При п'ятій - додається "сплутаність свідомості".

А шосту називають "черевневою і дихальною".

Усі ці дослідження тепер мають дещо змінити підхід до діагностики та лікування хворих

Наталія Бондаренко, лікар-терапевт:

Когда мы видим определенные заболевания пациента, мы будем подозревать, что данный тип коронавируса может быть и, соответственно, прогнозировать тяжесть лечения, то есть кто-то раньше нуждается в госпитализации, кто-то нуждается в более пристальном наблюдении.

Якщо, при перших типах перебігу хвороби госпіталізації та додаткового кисню потребували до 10 відсотків пацієнтів, то шоста форма - це лікарняний режим.