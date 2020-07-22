У Попасній - річниця звільнення від бойовиків. Як місто живе зараз, і яким воно було - 6 років тому. Наш воєнкор Ірина Баглай, яка працює на фронті від самого початку бойових дій, порівняла архів та сьогодення.

Під українським прапором Попасна святкує 6 років визволення від бойовиків.

Ерік за руку із бабусею прийшов до пам'ятника загиблим бійцям, які звільняли місто. Хлопчику пощастило - він народився через рік після початку бойових дій. Тож не знає, як це - коли в хаті рвуться снаряди.

В войнушку играешь? не стреляешь, не бегаешь с автоматом? - Нет, папа мне не купил, я слишком маленький для него.

Ми літаємо, а це наші будиночки, потім ми ховаємося.

У дитсадок 2015 влучив снаряд.

Валентина Берестова, вихователька мій сюжет:

Я вийшла з ними, їх четверо, і в мене таке відчуття трохи, що їх і в оберемок і в будівлю в підвальне приміщення. Якщо буде повністю мир, нам скажуть: все мир, ось тоді ми й розслабимося.

Відбудова дитсадка - це була маленька перемога. Адже 2015 бойовики нещадно гатили по місту.

Юрій Онищенко, міський голова Попасної:

У нас 46 загиблих людей, то от 40 це за один рік за 15-й рік.

Під час тих обстрілів було розбито більше половини житлових багатоповерхівок, 20 взагалі до фундаменту, рахує мер. Шість десятків приватних будинків артилерія ворога зрівняла із землею. Тож відновлювати все доводилось не один раз. Потрібні були гроші.

Юрій Онищенко, міський голова Попасної:

Більш за все, нам допомогли міжнародні організації - це млн 30-40.

Та найбільше вразила допомога, на яку навіть не очікували

Юрій Онищенко, міський голова Попасної:

Перші бомбардування першими у нас були волонтери з Вінницької області у людей мінялось мислення вони ж думали та там бандерлоги і тут бандерлоги перші привезли нам допомогу.

Липень 14 року, перші дні після звільнення Попасної, я пам'ятаю цією вулицею ми йшли з осторогою, тому що не зрозуміло було хто свій, хто чужий і в будь-який момент міг початися обстріл. Сьогодні ж я тут без бронежилета і вільно виходимо на центральну площу міста - відремонтовану, яка не поступається площам інших мирних міст України.

А от від держави на фінпідтримку чекають і досі.

Юрій Онищенко, міський голова Попасної:

Державна програма відбудови, але жодної гривні з цього фонду нам не прийшло на місто.

Наталія не уявляє собі життя в окупації, щаслива, що не довелось тікати з рідного міста назавжди. Жінка з тих, хто знає ціну безпеки

Наталія, жителька Попасної:

Ми чуємо ще вистріли, взриви далеченько, але почуваємось більш менш безпечно. Поки військові тут з нами, ми в безпеці.

За ці роки військовим вдалося відкинути ворога. Однак вони воліли б аби мирні люди не чули навіть відлуння війни.

Позивний "Бескид", командир підрозділу Збройних Сил України:

Якщо б наприклад ми висунулись вперед в сторону противника то відповідно снаряди і боєприпаси не долітали б на околиці Попасної і мирному населенню жилось би краще.

Попасна - мирне місто під захистом. Це підтверджує і те, що вперше за 6 років сюди почав курсувати потяг зі столиці.

Нічний швидкий поїзд номер 19, сполученням Київ-Попасна прибуває.