Провал реформ у "зеленій" енергетиці та погіршення інвестклімату - це, на думку голови конфедерації профспілок Сергія Капліна, достатній привід для перевиборів парламенту і формування нового уряду. Каже, влада мала забезпечити енергетичний суверенітет країни, а натомість знищила усі напрацювання.

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:

Уряди 20 років борються за те, щоб простий українець платив менші тарифи і от зараз коли перед нами відкривається можливість зробити ставку на "зелену" альтернативну енергетику, новий уряд, який, до речі, обіцяв займатися енергетичною безпекою і енергетичним суверенітетом нашої держави, більше того - обіцяв бізнесу "інвестиційних нянь", робить все, щоб вдавити, розчавити, задушити 26 тисяч інвесторів, які вклали за останні роки в розвиток енергетики.