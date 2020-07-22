Провал реформ у "зеленій" енергетиці та погіршення інвестклімату: Сергій Каплін закликає переобрати парламент [ Редактировать ]
Провал реформ у "зеленій" енергетиці та погіршення інвестклімату - це, на думку голови конфедерації профспілок Сергія Капліна, достатній привід для перевиборів парламенту і формування нового уряду. Каже, влада мала забезпечити енергетичний суверенітет країни, а натомість знищила усі напрацювання.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Уряди 20 років борються за те, щоб простий українець платив менші тарифи і от зараз коли перед нами відкривається можливість зробити ставку на "зелену" альтернативну енергетику, новий уряд, який, до речі, обіцяв займатися енергетичною безпекою і енергетичним суверенітетом нашої держави, більше того - обіцяв бізнесу "інвестиційних нянь", робить все, щоб вдавити, розчавити, задушити 26 тисяч інвесторів, які вклали за останні роки в розвиток енергетики.
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