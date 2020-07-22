Віктор Медведчук закликав владу реалізувати "стратегію миру" від опозиції [ Редактировать ]
Опозиція закликає реалізувати їхню "стратегію миру". Переконані, якщо влада дослухається, припинити бойові дії на Сході можна вже за півроку.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради фракції "Опозиційна платформа - За життя":
По поводу мира мы сделали очень многое, делаем и будем делать. И наш мирный план. Я его обсуждал. И люди согласны были идти по этому плану. И реализовывать его. Когда меня спросили, сколько надо времени, я говорю, шесть, максимум восемь месяцев, для того, чтобы реализовать этот мирный план. И когда задают вопрос - а кто из политических партий больше всего предлагает правильных решений и борется за мир - мы с большим отрывом на первом месте.
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