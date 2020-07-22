Скандал на весь світ. У Харкові волонтери від "Блоку Кернеса - Успішна Харківщина" роздавали допомогу нужденним - продукти та речі. Та виявилося, що це була гуманітарка Червоного Хреста від німців. І використовувати її в політичних цілях заборонено.

Ось такий звіт діяльності Красноградського відділення "Блоку Кернеса - Успішна Харківщина" - місцевий осередок опублікував на своїй сторінці в соцмережах. Там детально описується, що допомогу отримала колишня медсестра, а нині пенсіонерка Раїса Володимирівна. Представники блоку передали старенькій продукти і предмети особистої гігієни. Та уважні читачі роздивилися на пакунках наклейки міжнародної гуманітарної організації.

Ігор Черняк, заступник голови правління Харківського антикорупційного центру:

І на тих фотоматеріалах, які сам блок Кернеса розповсюдив в соцмережах, були фотографії волонтерів цього блоку, вони були в брендованих футболках, ну тобто видно було, що то був елемент політичної агітації, які передавали гуманітарну допомогу з маркуванням від Червоного Хреста.

Окрім того, що це є безпосереднім підкупом виборців, кажуть активісти, у такій акції нечисті на руку політики просто використали гуманітарну організацію.

Ігор Черняк, заступник голови правління Харківського антикорупційного центру:

Тобто там по матеріалу, який було розміщено в соцмережах, це саме їхня допомога. Вони ніде не згадували, що ми передали допомогу від Червоного Хреста, чи там частково від Червоного Хреста. Вони просто від свого імені для використання в своїх цілях передали чужу гуманітарну допомогу. Це, вибачте, є класична схема наперстків, але в історії сучасної України це в перший раз, щоб так відверто і нахабно ну взагалі порушувалися всі норми загальновизнані, у тому числі, моральні і етичні.

Технології так званого гречкосійства, в Україні старі, але дієві, - зазначають політологи. Та використати допомогу, яку європейські благодійники передають нужденним - наклеїти свій партійний бренд, - це надто цинічно.

Нікіта Трачук, політолог аналітичного центру "Інститут публічної політики і консалтингу":

Из-за того, что сейчас по разным соцопросам Блок Кернеса находится в области где-то на третьем месте, плюс минус, с довольно небольшой поддержкой в сравнении большой поддержкой по Харькову, я полагаю, что именно с этим связаны вот такие вот раздачи этих продуктовых наборов, пиар даже там, где, наверное, пиариться не стоило бы.

У Червоному Хресті кажуть - такі дії неприпустимі. Там вже розпочали своє розслідування. Бо допомогу, яка потрапила в руки нечесних політиків, надала Німеччина.

Олег Михайлов, член правління Товариства червоного хреста України:

Визначною особливістю роботи Червоного Хреста є наявність кодекса етики. Згідно з якою не тільки працівники, або співробітники, а ще й волонтери ТЧХУ не мають права взагалі надати будь-які політичні коментарі або приймати участь у політичних партіях, рухах, якщо це пов'язано з їх діяльністю товариства. Якщо використовується якась акція, де є футболка або ТЧХУ, також не може бути співпраці з жодною з політичних партій.

У самому "Блоці Кернеса - Успішна Харківщина" інцидент не коментують.