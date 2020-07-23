Китай всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, в западной части Китая произошло землетрясение силой в 6,3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает USGS.
Землетрясение было зафиксировано в Синьцзяне на юго-западе КНР.
Эпицентр толчков находился в 475 км к юго-западу от города Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.
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