В четверг, утром 23 июля, около села Лукашовка Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека, еще 4 госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"В салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легковушки погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовик после столкновения выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

На месте работают правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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