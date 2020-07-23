В жутком ДТП под Винницей погибли 4 человека [ Редактировать ]
В четверг, утром 23 июля, около села Лукашовка Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека, еще 4 госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
"В салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легковушки погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузовик после столкновения выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.
На месте работают правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в жутком ДТП погиб известный тренер с детьми. Читайте также, полицейский устроил "воздушную" погоню за злоумышленником. Как мы ранее сообщали, в Днепре люди избили мужчину, который избил девушку в транспорте.
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