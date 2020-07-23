Тепловые поражения - группа патологических состояний, причиной которых является чрезмерное пребывание под действием высоких температур окружающей среды и неспособность организма к эффективной терморегуляции.

Проявления тепловых поражений могут варьироваться от легких (тепловой гипергидроз, тепловой стресс) до тяжелых (тепловой удар), поскольку переносимость высоких температур является индивидуальной для каждого человека. Реакция на перегрев зависит от многих факторов, таких как общее состояние здоровья, вентиляция в помещении, водный баланс и способность к акклиматизации (адаптации к изменению температур в короткий срок).

Виды тепловых поражений

Тепловой стресс является легкой формой теплового поражения. Он проявляется как физическое истощение и дискомфорт, приобретенные в результате длительного пребывания на жаре или в помещении с высокой температурой воздуха. Симптомы обычно не тяжелые, температура тела остается в пределах нормы.

Тепловое истощение - состояние средней тяжести, которое проявляется повышением температуры тела (в пределах 37-40 ° C). Симптомы включают жажду, головную боль, слабость, кратковременную потерю сознания, рвоту и головокружение. Часто сопровождается обезвоживанием и обильным потоотделением, а также тахикардией и резким снижением артериального давления. Важной чертой этого состояния, которая отличает его от теплового удара, является отсутствие нарушений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) и нарушений функции внутренних органов.

Лечение включает физический покой, снятие лишней верхней одежды и спортивного снаряжения, перемещение пострадавшего в помещение с низкой температурой воздуха и пероральную или внутривенную регидратацию. Методы охлаждения могут включать прохладный душ или наложение холодных компрессов.

При несвоевременном выявлении тепловое истощение может перейти в тепловой удар.

Тепловой удар - тяжелое проявление теплового поражения и результат нарушения терморегуляции. Это состояние, которое угрожает жизни и характеризуется повышением температуры тела выше 40 ° C, что сопровождается нарушением функций ЦНС и возникает в связи с чрезмерным пребыванием в среде с высокой температурой воздуха. Нарушения ЦНС могут проявляться как возбуждение, дезориентация, делирий или кома. Очень важно вовремя отличить тепловой удар от теплового истощения, поскольку внешне эти состояния могут быть похожи.

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Чаще всего жертвами тепловых ударов и других повреждений, связанных с высокими температурами, становятся подростки, активно занимающихся спортом, и маленькие дети, которых оставляют без присмотра в транспортных средствах или других помещениях с высокой температурой воздуха.

Чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе. При подозрении на тепловое истощение или тепловой удар необходимо как можно быстрее охладить потерпевшего.

Как избежать теплового поражения у ребенка

Выходя на улицу в жаркий летний день, обязательно надевайте малышу светлую панамку и легкую одежду из натуральных тканей. Избегайте пребывания в жаркое время суток под прямыми солнечными лучами с детьми младше одного года.

Помните, что дети со светлой кожей имеют больше шансов получить солнечные ожоги кожи и глаз, чем смуглые. Избегайте пребывания на солнце в жаркое время года в период с 10 до 15 часов. Даже в облачные дни ультрафиолетовые лучи солнца попадают на обнаженную кожу и могут повредить ее.

За 20-30 минут до прогулки нанесите на открытые участки кожи ребенка солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 25-30 единиц. Не забывайте наносить крем повторно - каждые 2 часа пребывания на улице и, дополнительно, после купания.

Научите ребенка пользоваться солнцезащитными средствами: головные уборы, солнцезащитные очки, майки (особенно на пляже). Детям нужно носить не игрушечные, а нормальные очки с фильтрами с трайвекса или поликарбоната, которые полностью блокируют солнечные ультрафиолетовые лучи диапазонов А и В.

Не забывайте, что первые солнечные ванны ребенка не должны превышать 5-6 минут, а после образования загара - 8-10 минут. Принимайте солнечные ванны (загорайте) с ребенком не более 2-3 раз в день, с перерывами, во время которых ребенок должен находиться в тени.

Для предупреждения перегрева, чаще предлагайте малышу питье, протирайте влажной салфеткой, полотенцем его лицо и открытые участки тела.

Что категорически нельзя делать при тепловом поражении

Нельзя смазывать пострадавшие от солнечного ожога участка кожи спиртосодержащими средствами, поскольку они дополнительно повреждают кожу и затрудняют заживление.

Не используйте на пострадавших частях тела вещества на жировой основе (вазелин или другие густые мази, а также различные масла: облепиховое, подсолнечное и т.д.), поскольку они затрудняют выделение тепла и пота и, соответственно, затрудняют заживление ожога.

Не используйте для лечения солнечного ожога у детей спреи и мази, содержащие бензокаин (анестезин), который может вызвать раздражение и аллергическую реакцию на коже ребенка. Не кладите на место ожога лед или воду со льдом.

Не вскрывайте пузыри на коже в местах ожогов. На пузырьки, которые раскрылись самостоятельно, можно нанести мазь с антибиотиком (эритромициновая, тетрациклиновая и т.д.) и сверху положить стерильную, марлевую салфетку. При отсутствии салфетки можно воспользоваться чистым глаженным носовым платком.

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