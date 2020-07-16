Каких насекомых нужно опасаться летом [ Редактировать ]
Лето - это не только пора солнца, тепла и веселья, но и опасный сезон насекомых. Некоторые из них вполне безобидны, но есть и те, которые представляют для нас угрозу. Медики рассказали, чьих укусов стоит опасаться больше всего, передает newsyou.info.
Оса
Наверное, каждого из нас в детстве жалила оса. Однако не стоит терять бдительность, поскольку укус осы может стать сильным аллергеном и вызвать анафилактический шок. Помимо этого, их укусы очень болезненны. Чтобы избежать такой проблемы, обязательно используйте резкие духи и носите светлую одежду.
Муха
Укус мухи нужно обязательно обработать спиртовым раствором. Дело в том, что их жало переносит более 70 болезней. Поэтому при первых же очевидных симптомах укуса обязательно доставайте спирт для дезинфекции.
Слепни
При укусе слепень может служить механическим переносчиком заболеваний, передающихся с кровью, - сибирской язвы, туляремии, филяриоза. Симптомы могут быть следующие: боль, жжение, зуд, отек, покраснение, сочащаяся кровь из ранки. К счастью, защититься от их укусов достаточно просто. Нужно только регулярно использовать репеллент.
Клещи
Самым мелких и коварным среди этих насекомых является клещ. Он может передать человеку возбудителей некоторых заболеваний, таких как, например, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) или клещевой энцефалит. После прогулок в парке или на природе обязательно осмотрите свое тело, если обнаружили клеща - обратитесь к врачу.
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