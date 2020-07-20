Можно игнорировать вопросы климата, однако его изменения точно отразятся на всех.

В BBC считают, что в будущем лето может превратиться из любимой поры года в действительно слишком сложный период для людей, особенно тех, кто работает под открытым небом или в душных цехах, пишет maximum.fm.

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Миллионы людей в разных уголках мира могут почувствовать далеко не безопасный уровень тепловой нагрузки на организм. Это может привести даже к тому, что некоторые органы начнут отказывать.

Известно, что сегодня в развивающихся странах многие работники имеют совсем не лучшие условия, что увеличивает риски для жизни. Среди таких условий - работа на фермах под открытым небом, на стройплощадках, в больницах, в помещениях с плохой системой кондиционирования, а также на фабриках.

А глобальное потепление увеличивает шансы на то, что лето станет "слишком жарким для людей", отмечает доктор Джим Ли. Мужчина и сейчас работает в жаре в Сингапуре, где спасает людей от коронавируса.

Ранее сообщалось, что климат Земли "упадет" к древнейшей отметке.