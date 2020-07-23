Режиссер фильма "Земляне" Шон Монсон прокомментировал захват заложников в Луцке после того, как престижные американские таблоиды написали об инциденте.

Как сообщает Variety, автор документального фильма "Земляне" Шон Монсон осудил действия террориста Максима Кривоша.

Представитель Голливуда отметил, что его проект уже 15 лет вдохновляет людей к милосердию и уважительному отношению к другим существам. И хотя лента и содержит сцены жестокости, они отнюдь не стимулируют к террору, а наоборот – призывают к человечности.

"Мы не побуждаем людей к террору, демонстрируя жестокость", – подчеркнул Монсон.

Напомним, во вторник, 21 июля, в Луцке террорист, который представился Максимом Плохим, захватил автобус с пассажирами.

Мужчина выдвинул свои требования, в рамках которых президент Владимир Зеленский должен был записать видео с текстом "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

СБУ признала захват заложников в Луцке террактом. По последним данным, суд начал избирать меру пресечения луцкому террористу.