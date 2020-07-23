Суд начал избирать меру пресечения луцкому террористу [ Редактировать ]
Луцкий горрайонный суд Волынской области начал избирать меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса. Его подозревают в совершении террористического акта.
Также мужчину подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.
СБУ признала захват заложников в Луцке террактом. Террорист - мужчина по имени Максим Кривош, который называет себя Максим Плохой.
Террорист хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.
А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".
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