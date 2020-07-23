Як живе прифронтовий Донбас? Аби побачити все на власні очі, президент Швейцарії Симонетта Симморуга й український очільник - Володимир Зеленський - сьогодні цілий день провели у двох областях - Донецькій та Луганській.

Там вони зустрілися і з місією ОБСЄ, і з представниками Червоного Хреста й ООН, і з місцевими чиновниками. На Донеччині президенти побували на комунальному підприємстві "Вода Донбасу". Гроші на його розвиток давали саме швейцарці. На Луганщині очільники перевірили роботу КПВВ "Станиця Луганська". Говорили і про ситуацію гуманітарну у прифронтовій зоні, і про воєнну. Зокрема, про головну новину останньої доби - оголошення перемир'я з 27 липня.

Володимир Зеленський, президент України: