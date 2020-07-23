Володимир Зеленський та президент Швейцарії побували на Донбасі та обговорили важливі питання [ Редактировать ]
Як живе прифронтовий Донбас? Аби побачити все на власні очі, президент Швейцарії Симонетта Симморуга й український очільник - Володимир Зеленський - сьогодні цілий день провели у двох областях - Донецькій та Луганській.
Там вони зустрілися і з місією ОБСЄ, і з представниками Червоного Хреста й ООН, і з місцевими чиновниками. На Донеччині президенти побували на комунальному підприємстві "Вода Донбасу". Гроші на його розвиток давали саме швейцарці. На Луганщині очільники перевірили роботу КПВВ "Станиця Луганська". Говорили і про ситуацію гуманітарну у прифронтовій зоні, і про воєнну. Зокрема, про головну новину останньої доби - оголошення перемир'я з 27 липня.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми працюємо, у нас немає можливості працювати на відчутті, зараз немає часу на це. Ми просто працюємо. Ми демонструємо свою політичну волю. За це повинні підписанти це лідери нормандської четвірки, нести відповідальність. Це підвищує статус відповідальності за припинення вогню. Я вважаю, що це правильне рішення. Буде працювати - прекрасно. Не буде - ну побачимо.
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