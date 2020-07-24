Мессенджер Whatsapp добавит новые функции.

Об этом сообщает WABetainfo.

По информации, В ближайшее время в приложении появится функция Linked Devices - Привязанные устройства. Этот пункт позволит пользователям использовать один аккаунт сразу на четырех гаджетах..

Отмечается, что Теперь сообщения будут отфильтрованы по типу: фото, видео, GIF, аудио, документы и ссылки.

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