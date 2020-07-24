В Watsapp появятся новые функции [ Редактировать ]
Фото: blog.comfy.ua
Мессенджер Whatsapp добавит новые функции.
Об этом сообщает WABetainfo.
По информации, В ближайшее время в приложении появится функция Linked Devices - Привязанные устройства. Этот пункт позволит пользователям использовать один аккаунт сразу на четырех гаджетах..
Отмечается, что Теперь сообщения будут отфильтрованы по типу: фото, видео, GIF, аудио, документы и ссылки.
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