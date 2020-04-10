Экспериментальная команда NPE Team, входящая в Facebook, представила новое приложение – мессенджер для влюблённых Tuned. Об этом сообщает hi-tech.ua.

"Tuned – это личное пространство для двух людей, в котором они могут свободно выражать свою любовь, делиться настроением, музыкой и вести общий дневник с особыми моментами", – говорится в описании приложения.

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Особенности мессенджера – приватная лента новостей, оформленная в стиле дневника, интеграция Spotify, чтобы можно было делиться музыкой, возможность отправлять фото, заметки, голосовые записи, а также наборы стикеров и реакций.

Отмечается, что приложение бесплатное и доступно только на iOS. Чтобы им воспользоваться, регистрация в Facebook не требуется. Однако нужно подписать пользовательское соглашение соцсети.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции.