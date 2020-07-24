Заявление"Оппозиционной платформы - За жизнь"

Украинская демократия в опасности. Сторонники установления в Украине тотальной диктатуры пытаются использовать судебную ветвь власти для расправы над политическими оппонентами. Под надуманным предлогом Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины через суд запретить деятельность "Партии Шария".

Судебную волокиту затевают те же, кто организовывает бандитские налеты на партийные офисы и нападения на активистов оппозиционных партий. Слишком многие сегодня не хотят мириться с существованием разных точек зрения в украинском обществе. Слишком многим мешает украинская демократия. Она не нравится партии войны, которая в результате народного волеизъявления лишилась власти. Демократия уже не устраивает и нынешнюю власть, которая стремительно теряет доверие людей и рискует проиграть на грядущих местных выборах. Поэтому в Украине не наказывают радикалов и политических террористов, но пытаются засудить оппозицию.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" видит в попытке через суд запретить "Партию Шария" прямую атаку на украинскую демократию. Рассмотрение этого дела может стать опасным прецедентом давления и расправы над оппозицией.

Мы считаем недопустимым использовать судебную ветвь власти для уничтожения политических оппонентов. Призываем Суд при рассмотрении этого дела руководствоваться исключительно Конституцией и законами Украины, не допустить превращения украинских судов в инструмент разрушения демократии в стране.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет до конца защищать украинскую демократию, бороться за права граждан на свободу мысли и совести. Призываем все демократические политические силы, всех граждан объединиться вокруг этих целей. Боремся вместе! Вместе победим!