Корпорация Disney отложила премьеру своего блокбастера "Мулан", следующей части "Звездных войн", а также сиквела научно-фантастического фильма "Аватар".

Об этом сообщает CNBC News.

По информации, на территории США все еще закрыта большая часть кинотеатров в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Известно, что премьера Аватар-2 перенесена с декабря 2021 года на конец 2022-го. Звездные войны фанаты увидят не раньше декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса были остановлены съемки новых частей "Матрицы", "Властелина колец" и "Ведьмака" остановили.