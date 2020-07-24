Disney перенесли премьеру самых ожидаемых фильмов [ Редактировать ]
Корпорация Disney отложила премьеру своего блокбастера "Мулан", следующей части "Звездных войн", а также сиквела научно-фантастического фильма "Аватар".
Об этом сообщает CNBC News.
По информации, на территории США все еще закрыта большая часть кинотеатров в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Известно, что премьера Аватар-2 перенесена с декабря 2021 года на конец 2022-го. Звездные войны фанаты увидят не раньше декабря 2023 года.
Ранее мы писали, что из-за коронавируса были остановлены съемки новых частей "Матрицы", "Властелина колец" и "Ведьмака" остановили.
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