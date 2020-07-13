Ученые Королевского колледжа Лондона в ходе исследования установили, что иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 резко падает через 3 месяца после инфицирования. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты допускают, что, в связи с низким сопротивлением, одной дозы вакцины не хватит, и потребуется повторная вакцинация.

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Исследователи проанализировали иммунный ответ у более, чем 90 человек с коронавирусом. Оказалось, что самое высокое число белков для борьбы с COVID-19 производилось через три недели после проявления первых симптомов (защищены от повторного заражения были 60% тестируемых). Однако уже через 3 месяца сильный иммунитет к коронавирусу сохранился лишь у 17%. Уровень антител упал в 23 раза ниже исходного.

"Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают через два-три месяца, с вакциной, возможно, произойдет то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно", - пояснила ведущий автор исследования Кэти Дорес.

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