В Киеве семьи погибших на Донбассе воинов получат дополнительные льготы [ Редактировать ]
Участникам АТО/ООС на востоке Украины и членам семей погибших военнослужащих будут предоставлены дополнительные льготы. Такое решение приняли депутатами Киевсовета, сообщает сайт КГГА.
В частности, семьям погибшим воинов (неработающим родителям, женам (мужьям), совершеннолетним детям с инвалидностью):
- будет выплачиваться ежемесячная адресная материальная помощь;
- будут предоставляться средства на приобретение лекарств;
- предусматривается компенсация за лечение;
- дополнительная льгота на обучение детей участников АТО и членов семей погибших военнослужащих в учреждениях внешкольного образования столицы.
Также упрощается система оказания дополнительных льгот и гарантий для участников АТО и членов их семей.
Ранее сообщалось, что глава ОБСЕ сделал заявление относительно нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.
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