На оккупированной части Донецкой области произошло полное затопление объекта "Кливаж". Подтверждение этого получила специальная мониторинговая миссия International Human Rights Community.

В настоящее время есть подтвержденные данные о полном затоплении объекта "Кливаж" по состоянию на 01.03.2020 года. Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составил 20-34 *103 Бк/кг. Это значит, что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

В комментариях под этим сообщением в Facebook у представителей International Human Rights Community поинтересовались, почему информация, датированная мартом 2020 года, публикуется только сейчас. На это в организации ответили, что из-за отсутствия прямого доступа к мониторингу ситуации с объектом "Кливаж" на оккупированной территории неопровержимые доказательства того, что состоялось полное затопление этого объекта, получены только сейчас.

Ответственность за оккупированные территории несет оккупант, поэтому вопрос объекта "Кливаж", который находится на неподконтрольной Украины территории был поручен рабочей группе из состава специалистов АО "ВНИМПИпроекттехнология" (структура "Росатома"), проектного института " Шахтопроект "и ФГБУ "Гидроспецгеология"из России. Данные по объекту "Кливаж" от оккупационной власти сейчас недоступны, поэтому данные о состоянии радиационного загрязнения поступают только через неофициальные каналы с оккупированных территорий и из измерений, проводимых независимыми экспертами.

Объект "Кливаж" - подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте, который был осуществлен 16 сентября 1979 года. Его произвели на глубине 903 метров в восточном крыле шахты "Юнком", которая находится в городе Юнокоммунаровск (Енакиевский горсовет, ПО "Орджоникидзеуголь") Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Германия отправила в Россию 600 тонн ядерных отходов.