Жовтий рівень терористичних загроз: у Києві посилили заходи безпеки [ Редактировать ]
У Києві жовтий рівень терористичних загроз. Так вирішили в СБУ і посилили заходи безпеки в столиці.
Усе після захоплення заручників у Луцьку. Тепер вулиці патрулюватимуть частіше. А особливо - в людних місцях.
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