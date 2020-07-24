Два місяці арешту, або 175 тисяч гривень застави. Саме такий запобіжний захід суд обрав харків'янину Дмитрові Михайленку.

Це чоловік, якого називають імовірним поплічником "луцького терориста". Стаття, яку інкримінують підсудному, - "незаконне зберігання зброї". У будинку МихайлЕнка знайшли зброю та вибухівку, зокрема гранату РГД-5, таку ж, яка була й в Кривоша.

Сам Дмитро Михайленко говорить, що захоплюється нумізматикою. Із Кривошем не знайомий, але переписувався з ним на інтернет-форумі, після чого відправив у Луцьк три старовинні монети. Саме завдяки поштовим відправленням слідство й вийшло на харків'янина. Михайленко був волонтером, зброю привіз із прифронтової зони.

- Ви відправляли якусь вибухівку, зброю? - Ні. - А що ви відправляли? - Монети. - У вас дома, у вас на дачі знайшли зброю. Звідки ця зброя? -Зброя это моя. Часть зарегистрирована, часть незарегистрирована. - Я не торгував зброєю.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області: