Це було б смішно, якби не було так сумно. В Одесі й сьогодні не вдалося підняти "Делфі". Танкер, нагадаю, вже вісім місяців лежить біля місцевого пляжу на мілині.

Тиждень тому поставити судно на кіль намагалися за допомогою буксирів, але розірвалися синтетичні канати, якими його тягли. Сьогодні судновласник вже підготував металеві троси. Але їх навіть не змогли прикріпити до танкера. Чому саме - поки що невідомо. Як і те, коли буде наступна спроба підняти "Делфі". При цьому Одеська філія Адміністрації морських портів уже звернулася з листом до очільника області, аби визнати ситуацію з танкером - техногенною катастрофою. З 27 липня підняття танкера перейде під юрисдикцію АМПУ. Тим часом, екоінспекція сьогодні знову помітила витік нафтопродуктів із судна. Цього разу доволі значний.

Віталій Караулов, начальник відділу Держекоінспекції в Одеській області: