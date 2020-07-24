В Одесі знову не змогли підняти танкер "Делфі" [ Редактировать ]
Це було б смішно, якби не було так сумно. В Одесі й сьогодні не вдалося підняти "Делфі". Танкер, нагадаю, вже вісім місяців лежить біля місцевого пляжу на мілині.
Тиждень тому поставити судно на кіль намагалися за допомогою буксирів, але розірвалися синтетичні канати, якими його тягли. Сьогодні судновласник вже підготував металеві троси. Але їх навіть не змогли прикріпити до танкера. Чому саме - поки що невідомо. Як і те, коли буде наступна спроба підняти "Делфі". При цьому Одеська філія Адміністрації морських портів уже звернулася з листом до очільника області, аби визнати ситуацію з танкером - техногенною катастрофою. З 27 липня підняття танкера перейде під юрисдикцію АМПУ. Тим часом, екоінспекція сьогодні знову помітила витік нафтопродуктів із судна. Цього разу доволі значний.
Віталій Караулов, начальник відділу Держекоінспекції в Одеській області:
На сьогодні було зафіксовано велику пляму розміром сім тисяч п'ятсот метрів квадратних в акваторії біля пляжу "Дельфін".
по теме
Серіал "Підняти Делфі": в Одесі чиновники перекладають провину один на одного
Серіал "Підняти Делфі" триває в Одесі. І дуже ймовірно, його продовжать на другий сезон. Раніше в серіалі - витік нафтопродуктів та невдалі спроби зняти судно з мілини
Коли завершиться епопея з підняттям судна "Делфі" в Одесі
Тягнуть-потягнуть а витягти не можуть. В Одесі на морському узбережжі триває епопея з підняттям судна "Делфі". Затонулий танкер для чиновників вже як кістка у горлі, але кожного разу роботам щось заважає
В Одессе не смогли поднять затонувший танкер: названы причины
Было несколько попыток поднять затонувший танкер
В Одеській психіатричній лікарні зафіксували спалах коронавірусу
Захворіли 5 медиків та 7 пацієнтів. А в Києві за минулу добу антирекорд - 147 нових випадків зараження
В Одесі спалахнув будинок 1814 року
Через пожежу 4 десятки людей залишилися без даху над головою. Зайнялося у квартирі на другому поверсі. Через дерев'яні перекриття полум'я швидко перекинулось на третій поверх і покрівлю