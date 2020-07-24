Подаруй другу СІЗО. Відтепер українці зможуть дарувати одне одному сертифікати на покращені апартаменти у слідчих ізоляторах. Таку новину сьогодні оприлюднив міністр юстиції Денис Малюська.

Зручне розташування, триразове харчування, охорона, відпочинок від соцмереж і головне захист від коронавірусу.Так міністр описав нову послугу в дописі у Фейсбуці. І додав - це не жарт. Купити сертифікат можна онлайн - для будь-кого. У столиці доба в СІЗО-люкс коштуватиме від двох тисяч гривень, місяць - 12 тисяч. У регіонах ціни у два-чотири рази нижчі.