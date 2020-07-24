Курс долара: якою буде максимальна ціна американської валюти і коли [ Редактировать ]
Після кількатижневого зростання долар трохи здешевшав. Тепер до "психологічної межі" у 28 гривень курс не доходить.
Та чого чекати далі? Якою ж буде максимальна ціна американської валюти і коли? Дізнавався - Геннадій Вівденко
Крок уперед і кілька назад. Долар знову повернувся до позначки, нижчої за 28 гривень. Разом із тим протягом місяця подорожчав уже на гривню. І почалося це, як стверджують у Нацбанку, із заяви про відставку колишнього голови фінустанови Якова Смолія. Кажуть, виною стрімкої девальвації - психологія.
Дмитро Сологуб, заступник голови НБУ:
Природа цих коливань на валютному ринку вона психологічна. Після заяви голови національного банку про відставку 2 липня національний банк був вимушений вийти на ринок і продати 150 мільйонів доларів. Останніми днями ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел.
Курс гривні надто завищений, - перед стрибком валюти заявляли у владі. Політику НБУ неодноразово критикував міністр економіки Ігор Петрашко. А Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесменами нагадав: у держбюджеті заклали вартість долара - 30 гривень.
Сергій Фурса інвестиційний банкір:
Хвост начинает вилять собакой. Ожидания начинают двигать рынок - это самосбывающийся прогноз. Как это проявлеется - бугут иностранцы которые заходили в наши ценние бумаги. Люди покупали бумаги на 5 лет но сейчас видят девальвационные ожидания они не хотят играть в эту игру.
Перше, на що вплинула ситуація з доларом, так це на ціни на ринку пального. Валютна складова - чи не найголовніша у формуванні його вартості. 60-70 копійок за літр і таке зростання зафіксоване від початку місяця.
Продавці пального вмить відреагували на збільшення вартості валюти і вже починають формувати ціни. Щоб потім не мати збитків, купуючи нову партію бензину.
Артем Куюн, аналітик консалтингової компанії "А-95":
Якщо влада каже, що курс буде зростати до 30 гривень - маємо 1.80/2 здорожчання - це така стала формула - бензин більше, дизпаливо менше, але десь близько половини - це податки в ціні які прив'язані до валюти.
Аналітики вже порахували: курс 30 гривень за долар збільшить ціни на всі основні групи товарів. Так, приміром, газ для населення може подорожчати на 45 копійок за кубометр. А кілограм бананів додасть у ціні 6 гривень. Але куди саме рухатиметься гривня: угору чи вниз - залежатиме від відносин із міжнародним валютним фондом - головним фінансовим донором України.
Сергій Фурса, інвестиційний банкір:
Монетарная политика национального банка - это очень тонкая вещь. Там сложно понять когда вы отошли от политики, либо еще не отошли. Они будут месяцы смотреть, что происходит сейчас.
Ерік Найман, інвестиційний банкір:
В итоге мы никуда не денемся. Украина будет продолжать дружить с МВФ. Будет продолжать выполнять ключевые требавания МВФ в этом заинтерсована в первую очередь Украина.
Зазвичай із початком валютних коливань, розкачувати гойдалку допомагали і пересічні українці, стаючи в черги до обмінників. Цікаво, але цього місяця доларового зростання - ажіотажу біля обмінників немає.
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