Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина" в пятницу, 24 июля. В качестве одного из примеров непрофессиональной работы власти он привел ситуацию с танкером Delfi. "В Одессе несколько месяцев не могут поднять танкер, рассказывают нам сказки. Это дикий непрофессионализм. И таких примеров масса. Непрофессионализм – это самое плохое, что есть сегодня в органах власти. И это тормозит движение страны вперед. В стране нижайший уровень дисциплины, бардак, неисполнительность, поэтому и такие последствия аварии танкера", – подчеркнул Юрий Бойко. Политик также раскритиковал действия правительства в связи с недавними наводнениями на Западной Украине. "Когда случается бедствие такого масштаба, с такими социальными последствиями, то должна создаваться правительственная комиссия, штаб, который там на месте работает и в который включаются представители нескольких министерств. И этот штаб должен координировать спасение, помощь, расселение людей и т.д. И когда на совещании глав парламентских фракций с премьер-министром я спросил у него, кто руководитель штаба, он ответил, что там есть МЧС и он контролирует, а ряд вопросов лежит на местных администрациях. Я сказал, что местные администрации будут это делать очень долго, что, собственно, и получилось", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров. Такая же ситуация и с пожарами в Луганской области. "После пожаров в Луганской области мы организовали помощь, подключились предприятия, вывезли мусор и т.д. Но от государства денег пока никто не получил", – акцентировал парламентарий. Юрий Бойко подчеркнул, что при серьёзных ЧП в стране должна обязательно создаваться правительственная комиссия, задача которой расследовать и ликвидировать последствия аварий и чрезвычайных ситуаций. "Это должно быть аксиомой – если что-то случилось, то создается правительственная комиссия, или государственная, если ситуация тяжелая. И пока не решатся все вопросы, штаб должен заседать на месте, а не просто приехали, попиарились и уехали. Я несколько раз принимал участие в таких комиссиях, в том числе и по наводнениям. Дикий непрофессионализм, безответственность – визитная карточка сегодняшней власти. Поэтому у нас сегодня повсюду такие проблемы", – резюмировал Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Напомним, по заданию Юрия Бойко уже на следующий день после масштабного пожара на Луганщине был создан штаб помощи пострадавшим. Его возглавил народный депутат от ОП-ЗЖ Сергей Дунаев. Уже в первые дни к работе штаба присоединились представители крупных предприятий области, волонтеры, помощь оказывает и благотворительный фонд "Кришталеве джерело". Основные работы проводятся в селе Смоляниново, наиболее пострадавшем от огня.