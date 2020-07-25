Україна готуються отримати ліки від СOVID-19 [ Редактировать ]
Україна має бути серед перших, хто отримає вакцину, щойно її ефективність визнають. Про це сьогодні говорили на традиційній нараді президента.
У МОЗ підтвердили, що контактують із усіма фармкомпаніями-розробниками та дипломатами різних країн.
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