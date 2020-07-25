В Одесі триває епопея з підняттям танкера "Делфі" [ Редактировать ]
І знову не змогли. В Одесі триває епопея з підняттям танкера "Делфі". Сьогодні зранку була чергова спроба поставити судно на кіль - і знову невдала.
До танкера підішли два міцних буксири. Уже з металевими тросами. Проте і вони не витримали - обірвалися в місцях кріплення. Керівництво області визнало: буксири технічно неспроможні підняти "Делфі", тож судновласник має відмовитися від права робити це і повинен передати повноваження Адміністрації морських портів. Уже в понеділок чиновники мають представити власний план евакуації судна.
На кону їхня репутація: адже під час останнього візиту до Одеси Володимир Зеленський зобов'язав швидко прибрати "Делфі". І час для цього збіг ще двадцятого липня.
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