І знову не змогли. В Одесі триває епопея з підняттям танкера "Делфі". Сьогодні зранку була чергова спроба поставити судно на кіль - і знову невдала.

До танкера підішли два міцних буксири. Уже з металевими тросами. Проте і вони не витримали - обірвалися в місцях кріплення. Керівництво області визнало: буксири технічно неспроможні підняти "Делфі", тож судновласник має відмовитися від права робити це і повинен передати повноваження Адміністрації морських портів. Уже в понеділок чиновники мають представити власний план евакуації судна.

На кону їхня репутація: адже під час останнього візиту до Одеси Володимир Зеленський зобов'язав швидко прибрати "Делфі". І час для цього збіг ще двадцятого липня.